Окупанти продовжують "м'ясні штурми" у Херсонській області, техніку економлять, - Гуменюк

Російські загарбники продовжують "м'ясні штурми" на лівобережжі Херсонської області. Росіяни економлять бронетехніку, атакують без неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, для російської армії на лівому березі Дніпра у Херсонській області діє "командирське ембарго" на бронетехніку. Тому фактично там тривають "м'ясні штурми".

Гуменюк додала, що водночас наші захисники продовжують бойову роботу у районі села Кринки Херсонської області та закріплюються на позиціях. Зокрема, про це свідчить присутність там українського прапора.

"Але ворог не припиняє своїх штурмів - чотири спроби вони застосували минулої доби. Наразі бачимо, що ворог вірить в Сили оборони України, економить бронетехніку, бо, коли прийде наша, буде чим битись", - сказала речниця.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває.

За її словами, українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області.

Також 6 лютого DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.