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Росіяни злякалися невідомих дронів під Москвою. Їх помітили пілоти літаків

Ілюстративне фото: росіяни злякалися невідомих дронів під Москвою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пілоти літаків кілька разів на цьому тижні помічали під Москвою невідомі дрони. Це відбувалося неподалік аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

За інформацією видання, пілот літака "Перемога", який вилітав з "Шереметьєво", 22 квітня помітив безпілотник. Він нібито пролетів за 120 метрів під бортом повітряного судна на висоті близько 600 метрів над землею.

При цьому екіпаж вже іншого літака "Боїнг" зауважив, що поряд з ним на підльоті до "Домодєдово" пролетів білий БПЛА.

Хто саме запустив дрони - невідомо, пишуть журналісти.

Оновлено 16:52

Над містом Серпухов (Московська область) помітили ще один великий безпілотник. Очевидці повідомили у поліцію, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти звинуватили Україну в спробі атаки на Курську АЕС за допомогою дрону.

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Російська ФедераціяМосквадрони