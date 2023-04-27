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Пропагандистам РФ привиділася спроба атакувати Курську АЕС: звинувачують Україну

Новость на русском →
Четвер 27 квітня 2023 15:43
Пропагандистам РФ привиділася спроба атакувати Курську АЕС: звинувачують Україну Фото: пропагандистам РФ привиділася спроба атакувати Курську АЕС (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти звинувачують Україну в спробі вдарити по Курській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"ЗСУ спробували атакувати Курську АЕС у місті Курчатові. Безуспішно - "приліт" відбила російська ППО", - сказано у повідомленні пропагандистів.

Пропагандистам РФ привиділася спроба атакувати Курську АЕС: звинувачують УкраїнуФото: пропагандисти пишуть про "обстріл" Курської АЕС (t.me/breakingmash)

Вони стверджують, що у районі найбільшої в регіоні АЕС учора, 26 квітня, увечері нібито спрацювала ППО. Водночас у Брянській області "спрацював сигнал тривоги".

Mash додає, що атака "була здійснена за допомогою дронів, які збили засоби ППО".

Варто зауважити, що обстріл російських окупантів уже кілька разів призводив до відключення від мережі українських атомних електростанцій.

Зокрема, 22 листопада 2022 року від мережі через масований ракетний удар відключили Рівненську, Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС.

Також ми писали, що обстріли росіян фіксували на території Запорізької АЕС.

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