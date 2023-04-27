RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне испугались неизвестных дронов под Москвой. Их заметили пилоты самолетов

Иллюстративное фото: россияне испугались неизвестных дронов под Москвой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой неизвестные дроны. Это происходило неподалеку от аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.

По информации издания, пилот самолета "Победа", который вылетал из "Шереметьево", 22 апреля заметил беспилотник. Он якобы пролетел в 120 метрах под бортом воздушного судна на высоте около 600 метров над землей.

При этом экипаж уже другого самолета "Боинг" заметил, что рядом с ним на подлете к "Домодедово" пролетел белый БПЛА.

Кто именно запустил дроны - неизвестно, пишут журналисты.

Обновлено 16:52

Над городом Серпухов (Московская область) заметили еще один большой беспилотник. Очевидцы сообщили в полицию, пишут СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обвинили Украину в попытке атаки на Курскую АЭС при помощи дрона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМосквадрони