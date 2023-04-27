Россияне испугались неизвестных дронов под Москвой. Их заметили пилоты самолетов

По информации издания, пилот самолета "Победа", который вылетал из "Шереметьево", 22 апреля заметил беспилотник. Он якобы пролетел в 120 метрах под бортом воздушного судна на высоте около 600 метров над землей.

При этом экипаж уже другого самолета "Боинг" заметил, что рядом с ним на подлете к "Домодедово" пролетел белый БПЛА.

Кто именно запустил дроны - неизвестно, пишут журналисты.

Обновлено 16:52

Над городом Серпухов (Московская область) заметили еще один большой беспилотник. Очевидцы сообщили в полицию, пишут СМИ.