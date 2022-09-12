Россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области

В понедельник, 12 сентября, с территории России было совершено пять обстрелов приграничья Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"Днем враг предположительно из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Уже вечером сообщено еще о 13 взрывах из ствольной артиллерии по тому же району.

О потерях среди местного населения или повреждении инфраструктуры информация не поступала.