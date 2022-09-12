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Россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области

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Украина, Понедельник 12 сентября 2022 22:15
Россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области Фото: россияне из ствольной артиллерии били по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 12 сентября, с территории России было совершено пять обстрелов приграничья Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Днем враг предположительно из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

Уже вечером сообщено еще о 13 взрывах из ствольной артиллерии по тому же району.

О потерях среди местного населения или повреждении инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что Новгород-Северский район русские мощно обстреляли в начале сентября.

Также внутри августа россияне обстреляли Новгород-Северскую общину. В результате повреждены гражданские сооружения.

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