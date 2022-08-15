ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ударили по Черниговской области: зафиксировано больше сотни взрывов

Новина українською →
Чернигов, Понедельник 15 августа 2022 12:54
Оккупанты ударили по Черниговской области: зафиксировано больше сотни взрывов Фото: оккупанты ударили по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 15 августа массированно обстреляли приграничье Черниговской области. Удары пришлись по Новгород-Сиверской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Массированные обстрелы Новгород-Северской общины. Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию общины", - написал он.

По словам Чауса, с 8 утра в окрестностях села Каменская Слобода прогремело 70 взрывов. В результате повреждены гражданские постройки.

Кроме того, после 9 утра враг нанес удар по территории вблизи села Пушкари. Зафиксировано около 60 прилетов. Вероятно, российские войска били из ствольной артиллерии.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив. Количество пострадавших в результате обстрела возросло до 5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черниговская область
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?