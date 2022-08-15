Оккупанты ударили по Черниговской области: зафиксировано больше сотни взрывов
Российские войска утром 15 августа массированно обстреляли приграничье Черниговской области. Удары пришлись по Новгород-Сиверской общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Массированные обстрелы Новгород-Северской общины. Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию общины", - написал он.
По словам Чауса, с 8 утра в окрестностях села Каменская Слобода прогремело 70 взрывов. В результате повреждены гражданские постройки.
Кроме того, после 9 утра враг нанес удар по территории вблизи села Пушкари. Зафиксировано около 60 прилетов. Вероятно, российские войска били из ствольной артиллерии.
Напомним, российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив. Количество пострадавших в результате обстрела возросло до 5.
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