Оккупанты ударили по Черниговской области: зафиксировано больше сотни взрывов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Массированные обстрелы Новгород-Северской общины. Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию общины", - написал он.

По словам Чауса, с 8 утра в окрестностях села Каменская Слобода прогремело 70 взрывов. В результате повреждены гражданские постройки.

Кроме того, после 9 утра враг нанес удар по территории вблизи села Пушкари. Зафиксировано около 60 прилетов. Вероятно, российские войска били из ствольной артиллерии.