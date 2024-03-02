UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зганяють військових на "вибори президента" в окупації, - ЦНС

Фото: росіяни зганяють військових на "вибори президента" в окупації (sprotyv.mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи намагаються збільшити явку на так званих "виборах президента" на тимчасово окупованих територіях шляхом примусового голосування особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Головним завдання "виборів" в окупації є не обрання російського диктатора Володимира Путіна, а "висока явка", яка повинна свідчити про  підтримку окупації з боку місцевих.

"Для збільшення кількості осіб, що проголосували, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, що розташовані на ТОТ. За явку відповідають замполіти. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня й саме їх бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки", - додає ЦНС. 

 

Фото: росіяни зганяють військових на "вибори" президента в окупації (sprotyv.mod.gov.ua)

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація