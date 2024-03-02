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Россияне сгоняют военных на "выборы президента" в оккупации, - ЦНС

Фото: россияне сгоняют военных на "выборы президента" в оккупации (sprotyv.mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы пытаются увеличить явку на так называемых "выборах президента" на временно оккупированных территориях путем принудительного голосования личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Главной задачей "выборов" в оккупации является не избрание российского диктатора Владимира Путина, а "высокая явка", которая должна свидетельствовать о поддержке оккупации со стороны местных.

"Для увеличения количества проголосовавших россияне организовали "выборы" в своих оккупационных частях, расположенных на ВОТ. За явку отвечают замполиты. Оккупационные войска должны завершить голосование до 15 марта и именно их бюллетени станут основой для фальсификаций явки", - добавляет ЦНС.

 

Фото: россияне сгоняют военных на "выборы" президента в оккупации (sprotyv.mod.gov.ua)

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

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