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Росіяни збудували дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області

Фото: один зі зруйноваих мостів у Курській області (t_me_astrapress)
Автор: Наталія Кава

Російскі військові змогли збудувати дві понтонні переправи черз річку Сейм, що у Курській області. Нещодавно ЗСУ знищили там два мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Радіо свобода".

На опублікованих знімках, зроблених від 17 серпня, видно, що росіяни збудували переправу на схід від села Зване. Раніше повідомлялося про таку саму переправу, побудовану на схід від села Глушково.

Варто зауважити, що такі переправи армія РФ почала споруджувати після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного українського наступу.

Наступ ЗСУ в Курській області

 Варто нагадати, що наступ ЗСУ в Курській області розпочався 6 серпня 2024 року. З того часу Україна взяла під свій контроль близько 82 населених пунктів та захопила у полон тисячі російських військових.

За словами президента Володимира Зеленського заявив, що в плани ЗСУ входить створення "буферної зони" в Курській області, а основне завдання України - це знищення російського потенціалу та проведення контрударної роботи.

За цей час українська авіація знищила два мости через річку Сейм, які є стратегічними логістичними артеріями. Детально про те, як знищення мостів вплине на події у Курській області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

В матеріалі РБК-Україна читайте, чи може "Курський прорив" розширитися на Бєлгородську область.

Також ми пояснювали, навіщо Україні комендатура в Курській області та чи надовго там ЗСУ.

 

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