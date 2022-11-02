Росіяни збираються вкрасти сонячні батареї з окупованих територій, - Генштаб

Росіяни на окупованих територіях збираються вкрасти обладнання для сонячної генерації електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення від Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що окупаційна влада, починаючи з 27 жовтня занялась "ревізією" об’єктів промислової сонячної генерації електроенергії.
"За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію", - заявили в Генштабі.
Раніше мешканці окупованих частин Херсонської області повідомляли, що в їх оселі самовільно заселяються військові РФ, користуються майном та викрадають цінні речі.
Крім майна, окупанти викрадають і дітей. Так, за часи повномасштабного вторгнення вони депортували в РФ близько 10 тисяч дітей.