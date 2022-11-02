Росіяни збираються вкрасти сонячні батареї з окупованих територій, - Генштаб

Росіяни на окупованих територіях збираються вкрасти обладнання для сонячної генерації електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на зведення від Генерального штабу ЗСУ .

"За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію", - заявили в Генштабі.

Повідомляється, що окупаційна влада, починаючи з 27 жовтня занялась "ревізією" об’єктів промислової сонячної генерації електроенергії.

Раніше мешканці окупованих частин Херсонської області повідомляли, що в їх оселі самовільно заселяються військові РФ, користуються майном та викрадають цінні речі.

Крім майна, окупанти викрадають і дітей. Так, за часи повномасштабного вторгнення вони депортували в РФ близько 10 тисяч дітей.