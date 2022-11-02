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Россияне собираются украсть солнечные батареи с оккупированных территорий, - Генштаб

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Украина, Среда 02 ноября 2022 18:30
Россияне собираются украсть солнечные батареи с оккупированных территорий, - Генштаб Фото: оккупанты хотят украсть солнечные батареи с оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне на оккупированных территориях собираются украсть оборудование для солнечной генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что оккупационные власти, начиная с 27 октября, занялись "ревизией" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.

"По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию", - заявили в Генштабе.

Ранее жители оккупированных частей Херсонской области сообщали, что в их доме самовольно заселяются военные РФ, пользуются имуществом и похищают ценные вещи.

Кроме имущества, оккупанты похищают и детей. Так, за время полномасштабного вторжения они депортировали в РФ около 10 тысяч детей.

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