Россияне собираются украсть солнечные батареи с оккупированных территорий, - Генштаб

Россияне на оккупированных территориях собираются украсть оборудование для солнечной генерации электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сводку от Генерального штаба ВСУ .

"По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию", - заявили в Генштабе.

Сообщается, что оккупационные власти, начиная с 27 октября, занялись "ревизией" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.

Ранее жители оккупированных частей Херсонской области сообщали, что в их доме самовольно заселяются военные РФ, пользуются имуществом и похищают ценные вещи.

Кроме имущества, оккупанты похищают и детей. Так, за время полномасштабного вторжения они депортировали в РФ около 10 тысяч детей.