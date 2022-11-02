Россияне собираются украсть солнечные батареи с оккупированных территорий, - Генштаб
Россияне на оккупированных территориях собираются украсть оборудование для солнечной генерации электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что оккупационные власти, начиная с 27 октября, занялись "ревизией" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии.
"По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию", - заявили в Генштабе.
Ранее жители оккупированных частей Херсонской области сообщали, что в их доме самовольно заселяются военные РФ, пользуются имуществом и похищают ценные вещи.
Кроме имущества, оккупанты похищают и детей. Так, за время полномасштабного вторжения они депортировали в РФ около 10 тысяч детей.