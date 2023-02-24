UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни збираються судити вже третього члена місії ОБСЄ

Фото: Росія збирається судити члена ОБСЄ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У тимчасово окупованому Донецьку цього тижня має відбутися суд над українцем та співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Вадимом Голдою.

Про це повідомила генсекретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід у своєму зверненні до учасників зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Генсекретар ОБСЄ зазначила, що деякі колеги, які працювали на Спеціальну моніторингову місію, залишаються в ув'язненні у Донецьку та у Луганську. Через понад 10 місяців Максим Петров та Дмитро Шабанов залишаються ув’язненими у Луганську. У вересні вони були засуджені до 13 років тюрми у результаті так званого "судового процесу". Тепер судити збираються третього учасника місії - Вадима Голду.

"Я продовжую робити все можливе для їх звільнення та закликаю вас також приєднатися до цих зусиль", - звернулася Шмід до депутатів ПА ОБСЄ.

Наразі немає жодної достовірної інформації про те, де саме та у якому стані знаходяться ув'язнені колеги.

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.

Потім стало відомо, що Росія викрала у спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні близько 50 автомобілів і використовує їх на тимчасово окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄРосійська Федерація