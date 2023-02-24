RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне собираются судить уже третьего члена миссии ОБСЕ

Фото: Россия собирается судить члена ОБСЕ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Донецке на этой неделе должен пройти суд над украинцем и сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадимом Голдой.

Об этом сообщила генсекретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид в своем обращении к участникам зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Генсекретарь ОБСЕ отметила, что некоторые коллеги, работавшие на Специальную мониторинговую миссию, остаются в заключении в Донецке и Луганске. Спустя более 10 месяцев Максим Петров и Дмитрий Шабанов остаются заключенными в Луганске. В сентябре они были приговорены к 13 годам тюрьмы в результате так называемого "судебного процесса". Теперь судить собираются третьего участника миссии - Вадима Голду.

"Я продолжаю делать все возможное для их увольнения и призываю вас также присоединиться к этим усилиям", - обратилась Шмид к депутатам ПА ОБСЕ.

Пока нет никакой достоверной информации о том, где именно и в каком состоянии находятся заключенные коллеги.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.

Затем стало известно, что Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕРоссийская Федерация