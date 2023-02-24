Россияне собираются судить уже третьего члена миссии ОБСЕ

Во временно оккупированном Донецке на этой неделе должен пройти суд над украинцем и сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадимом Голдой.
Об этом сообщила генсекретарь ОБСЕ Гельга Мария Шмид в своем обращении к участникам зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Генсекретарь ОБСЕ отметила, что некоторые коллеги, работавшие на Специальную мониторинговую миссию, остаются в заключении в Донецке и Луганске. Спустя более 10 месяцев Максим Петров и Дмитрий Шабанов остаются заключенными в Луганске. В сентябре они были приговорены к 13 годам тюрьмы в результате так называемого "судебного процесса". Теперь судить собираются третьего участника миссии - Вадима Голду.
"Я продолжаю делать все возможное для их увольнения и призываю вас также присоединиться к этим усилиям", - обратилась Шмид к депутатам ПА ОБСЕ.
Пока нет никакой достоверной информации о том, где именно и в каком состоянии находятся заключенные коллеги.
Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.
Затем стало известно, что Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.
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