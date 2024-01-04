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Росіяни збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту, - Штупун

Фото: росіяни збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

Як розповів Штупун, на Таврійському напрямку вдвічі збільшилась кількість бойових зіткнень

"Останній місяць ворог збільшив кількість наступів. Постійно проводять ротації або заводять свіжу силу, оскільки втрати у них величезні, зокрема, в піхоті. Фіксуємо підготовлені кадрові частини, мотострілецькі полки та бригади, а також карних злочинців зі "Шторм-Z", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. 

Зокрема військові фіксують самовільну втечу росіян з позицій. Лише в одному з випадків, більше 30 окупантів втекли з окопу, через що їх наразі намагаються зловити. 

"Нашим воїнам слід бути уважними, ворог збільшує кількість снайперських пар уздовж лінії фронту", - зауважив Штупун. 

Ситуація на фронті 

Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), росіяни підтвердили наступ на південний захід від Авдіївки, намагаються наступати на північний захід від Бахмута. Тим часом наші військові, згідно з попередньою інформацією, досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області.

Зокрема протягом минулої доби, 3 січня, наші воїни відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, а також стримують ворога на Авдіївському напрямку. 

Більш детальну інформацію про ситуацію на фронті можна прочитати у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.  

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