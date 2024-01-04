Росіяни збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту, - Штупун

Російські терористи збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
Як розповів Штупун, на Таврійському напрямку вдвічі збільшилась кількість бойових зіткнень.
"Останній місяць ворог збільшив кількість наступів. Постійно проводять ротації або заводять свіжу силу, оскільки втрати у них величезні, зокрема, в піхоті. Фіксуємо підготовлені кадрові частини, мотострілецькі полки та бригади, а також карних злочинців зі "Шторм-Z", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Зокрема військові фіксують самовільну втечу росіян з позицій. Лише в одному з випадків, більше 30 окупантів втекли з окопу, через що їх наразі намагаються зловити.
"Нашим воїнам слід бути уважними, ворог збільшує кількість снайперських пар уздовж лінії фронту", - зауважив Штупун.
Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), росіяни підтвердили наступ на південний захід від Авдіївки, намагаються наступати на північний захід від Бахмута. Тим часом наші військові, згідно з попередньою інформацією, досягли незначних успіхів у західній частині Запорізької області.
Зокрема протягом минулої доби, 3 січня, наші воїни відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, а також стримують ворога на Авдіївському напрямку.
Більш детальну інформацію про ситуацію на фронті можна прочитати у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
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