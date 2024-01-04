Россияне увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта, - Штупун

Как рассказал Штупун, на Таврическом направлении вдвое увеличилось количество боевых столкновений.

"Последний месяц враг увеличил количество наступлений. Постоянно проводят ротации или заводят свежую силу, поскольку потери у них огромные, в частности, в пехоте. Фиксируем подготовленные кадровые части, мотострелковые полки и бригады, а также уголовников из "Шторм-Z", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В частности военные фиксируют самовольное бегство россиян с позиций. Только в одном из случаев, более 30 оккупантов сбежали из окопа, из-за чего их сейчас пытаются поймать.

"Нашим воинам следует быть внимательными, враг увеличивает количество снайперских пар вдоль линии фронта", - отметил Штупун.

Ситуация на фронте

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), россияне подтвердили наступление юго-западнее Авдеевки, пытаются наступать северо-западнее Бахмута. Тем временем наши военные, согласно предварительной информации, добились незначительных успехов в западной части Запорожской области.

В частности, за прошедшие сутки, 3 января, наши воины отбили 14 атак противника на Марьинском направлении, а также сдерживают врага на Авдеевском направлении.

Более подробную информацию о ситуации на фронте можно прочитать в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.