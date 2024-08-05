Росіяни збільшили використання FPV-дронів у Чернігівській та Сумській областях, - ЗСУ

Російські війська почали частіше використовувати FPV-дрони та ударні безпілотники для атак прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в прикордонні напружена, однак цілком контрольована. Росіяни не змінюють свою тактику - щоденно обстрілюють населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

"Здебільшого використовує (ворог - ред.) весь наявний арсенал озброєння, у тому числі артилерію різного калібру. Останній час ми спостерігаємо збільшення використання ворогом FPV-дронів, ударних безпілотних літальних апаратів. Також останніми днями ворог обстрілює із застосуванням авіації - некерованими авіаракетами. Але сьогодні зранку була інформація, що застосовували й керовані авіабомби", - розповів Мисник.

Він зазначив, що рухи та ротації російських військ зумовлені їхніми діями на інших ділянках фронту. Їх присутність уздовж кордону Чернігівської та Сумської областей залишається стабільною.

"Ми відстежуємо переміщення їхніх бойових підрозділів, інших засобів прикриття, артилерії й ми знаємо про їхнє пересування і вибудовуємо систему оборони таким чином, щоб не дати ворогу вглиб нашої території здійснити наступальні дії, а дати максимальне ураження по ворогу", - додав речник.

Мисник також пояснив, що основною метою диверсійно-розвідувальних росіян груп є збір розвідданих. Хоча вони також можуть виконувати диверсійні завдання, їхнє основне завдання полягає у перевірці оборонних позицій та пошуку потенційних маршрутів проникнення.

"Завжди ми знали, що навпроти Сумської та Чернігівської областей діють спецпризначенці. Ми застосовуємо усі засоби антидиверсійних груп"- зазначив речник.