Россияне увеличили использование FPV-дронов в Черниговской и Сумской областях, - ВСУ

Российские войска стали чаще использовать FPV-дроны и ударные беспилотники для атак приграничья Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в приграничье напряженная, однако полностью контролируемая. Россияне не меняют свою тактику - ежедневно обстреливают населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

"В основном использует (враг - ред.) весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе артиллерию разного калибра. В последнее время мы наблюдаем увеличение использования врагом FPV-дронов, ударных беспилотных летательных аппаратов. Также в последние дни враг обстреливает с применением авиации - неуправляемыми авиаракетами. Но сегодня утром была информация, что применяли и управляемые авиабомбы", - рассказал Мысник.

Он отметил, что движения и ротации российских войск обусловлены их действиями на других участках фронта. Их присутствие вдоль границы Черниговской и Сумской областей остается стабильным.

"Мы отслеживаем перемещение их боевых подразделений, других средств прикрытия, артиллерии и мы знаем об их передвижении и выстраиваем систему обороны таким образом, чтобы не дать врагу вглубь нашей территории совершить наступательные действия, а дать максимальное поражение по врагу", - добавил спикер.

Мысник также пояснил, что основной целью диверсионно-разведывательных россиян групп является сбор разведданных. Хотя они также могут выполнять диверсионные задачи, их основная задача состоит в проверке оборонных позиций и поиске потенциальных маршрутов проникновения.

"Всегда мы знали, что напротив Сумской и Черниговской областей действуют спецназначители. Мы применяем все средства антидиверсионных групп" - отметил спикер.