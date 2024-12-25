Росіяни збільшили на третину кількість артобстрілів на півдні України, - ЗСУ

Російські окупанти минулої доби на півдні України збільшили кількість артилерійських обстрілів на третину. Тим часом на Времівському напрямку ворожих штурмів стало менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Ворог із самого ранку завдав комбінованого ракетного удару. Наші захисники неба доволі активно попрацювали. Проте і минула доба була доволі неспокійною в нашій операційній зоні, тому що ворог продовжив артилерійські обстріли та збільшив їх приблизно на третину", - розповів Волошин.

За його словами, якщо раніше кількість артобстрілів була від 250 до 350, то цього разу окупанти завдали від 350 до 370 ударів.

Водночас, як зазначив речник, на Времівському напрямку кількість ворожих штурмів дещо зменшилася.

"На Времівському напрямку стало на 10 штурмів менше - не 44, а 34. Щодо Херсонського чи так званого Придніпровського напрямку, то на ньому ситуація вже декілька тижнів залишається приблизно однаковою: ворог провів чотири штурмові дії", - додав Волошин.

За словами речника, на цьому напрямку росіяни щодня проводять від п'яти до семи штурмів.

Водночас кількість обстрілів ворогом Херсона та прилеглих населених пунктів на правому березі Дніпра дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами не зменшується.