Росіяни 35 разів атакували на Покровському напрямку. Генштаб описав ситуацію на фронті

На фронті від початку доби, 25 грудня, відбулося 128 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боєзіткнень тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких три тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Ступочок, наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке, сім боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку наші оборонці відбивали 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове та Дачне. Сім ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками, точаться далі сім боїв.

На Времівському напрямку зупинено 17 штурмів противника поблизу Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки, ще вісім штурмів продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби противника просунутись вперед в напрямку Новоданилівки.

Шістнадцять бойових зіткнень зафіксовано сьогодні на Курському напрямку, вісім боєзіткнень досі тривають. Крім того, ворог здійснив 266 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.