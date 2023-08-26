UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни збільшили перекидання військової техніки морем, - "Атеш"

Фото: росіни збільшили перекидання військової техніки морем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти останнім часом посилили перевезення вантажними кораблями через керченську протоку. В основному перевозять техніку й інше необхідне для армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового руху "Атеш".

"Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для ВС РФ. Зроблено це, ймовірно, з метою зменшити частку перевезення мостом і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення мосту. Вони напевно щось знають", - пише військовий рух. 

Зокрема канал зазначає, що в Криму перебуває багато українських агентів, які оперативно доповідають про переміщення логістики ворога. 

Ситуація в Криму 

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Як відзначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, завершення війни означатиме повну перемогу України й встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. Зокрема для деокупації Криму знадобиться проведення наземної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні