Росіяни збільшили перекидання військової техніки морем, - "Атеш"

Російські окупанти останнім часом посилили перевезення вантажними кораблями через керченську протоку. В основному перевозять техніку й інше необхідне для армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового руху "Атеш".
"Вони перевозять техніку і все необхідне постачання для ВС РФ. Зроблено це, ймовірно, з метою зменшити частку перевезення мостом і убезпечити свої війська від логістичного колапсу в разі знищення мосту. Вони напевно щось знають", - пише військовий рух.
Зокрема канал зазначає, що в Криму перебуває багато українських агентів, які оперативно доповідають про переміщення логістики ворога.
Ситуація в Криму
Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.
Як відзначав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, завершення війни означатиме повну перемогу України й встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. Зокрема для деокупації Криму знадобиться проведення наземної операції.
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