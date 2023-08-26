Россияне увеличили переброску военной техники по морю, - "Атэш"

"Они перевозят технику и все необходимое снабжение для ВС РФ. Сделано это, вероятно, с целью уменьшить долю перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случае уничтожения моста. Они наверняка что-то знают", - пишет военное движение.

В частности канал отмечает, что в Крыму находится много украинских агентов, которые оперативно докладывают о перемещении логистики врага.

Ситуация в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складов с боеприпасами.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, завершение войны будет означать полную победу Украины и установление контроля над всей нашей территорией по состоянию на 1991 год. В частности, для деоккупации Крыма понадобится проведение наземной операции.