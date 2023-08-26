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Россияне увеличили переброску военной техники по морю, - "Атэш"

Фото: росины увеличили опрокидывание военной техники морем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в последнее время усилили перевозки грузовыми кораблями через керченский пролив. В основном перевозят технику и другое необходимое для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военного движения "Атеш".

"Они перевозят технику и все необходимое снабжение для ВС РФ. Сделано это, вероятно, с целью уменьшить долю перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случае уничтожения моста. Они наверняка что-то знают", - пишет военное движение. 

В частности канал отмечает, что в Крыму находится много украинских агентов, которые оперативно докладывают о перемещении логистики врага.

Ситуация в Крыму 

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складов с боеприпасами.

Как отмечал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, завершение войны будет означать полную победу Украины и установление контроля над всей нашей территорией по состоянию на 1991 год. В частности, для деоккупации Крыма понадобится проведение наземной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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