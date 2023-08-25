Гуменюк про удари по Криму: система ППО окупантів ще потужна, але ми маємо лайфхаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Вона прокоментувала нічну атаку дронів у Криму, про яку заявили росіяни. За її словами, Сили оборони аналізують роботу ППО на окупованому півострові.

"Реагуючи на їхню роботу, ми робимо висновок: де вони, скільки їх і як їм протидіяти… Так, дійсно, вони збирали сили там давно, розгортали системи довготривалий час. Це означає тільки одне - скоріш за все, їхні координати будуть нам неодмінно відомі, тому що таке приховати дуже складно, хоча вони намагаються. Система протиповітряної оборони у них ще досить потужна, але ми маємо певні лайфхаки, щоб її обходити", - сказала речниця.

Гуменюк також підкреслила, що заяви росіян про успішну роботу ППО спрямовані на заспокоєння місцевого населення. Також, як зазначила речниця, окупанти намагаються вберегти техніку, розосереджуючи її.

"Вони думали, що якщо їх буде багато дрібними точками, напевно, щось збережуть, але ні. Можемо багато, можемо і по дрібних також влучати. Це говорить про те, що з кожним днем Крим до нас ближче і ближче", - додала вона.

Гуменюк пояснила, що зараз атаки на Крим більше слугують знаком для тих, хто ще не виїхав.

Окупанти поскаржилися на атаку

Цієї ночі російські окупанти заявили про чергову "атаку дронів" на Крим. При цьому в окупованому Севастополі, Сімферополі та у районі мисів Меганом та Тарханкут пролунали вибухи. Перед цим зрадники стверджували, що у Козачій бухті нібито проходять військові навчання.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що окупанти нібито виявили 42 безпілотники. Загарбники стверджували, що 9 дронів збили, а 33 нейтралізували засобами РЕБ.

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