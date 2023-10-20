Росіяни збільшили кількість обстрілів на Херсонському напрямку. Гуменюк пояснила причину

За її словами, ніч на 20 жовтня в південному регіоні минула тривожно. Російські війська обстрілювати населені пункти керованими авіабомбами.

"Ворог продовжує застосовувати їх досить масовано. Якщо за світловий день росіяни використали 15 керованих авіабомб, то вночі довели цей рахунок до 25, тобто 10 авіабомб ще було спрямовано. При цьому концентрація, яку собі дозволяє ворог, очевидно, терористична", - сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що вдень росіяни випустили 10 КАБів по Бериславу та 4 КАБи вночі по населеному пункту Зміївка. За словами речниці, це говорить про те, що ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру та завдає ударів по цивільному населення.

Гуменюк висловила думку, що інтенсифікація обстрілів на півдні пов’язана з побоюванням загарбників щодо просування Сил оборони України.

"Вони виправдовують це тією істерією, яку розкрутили в інформаційному просторі, що дуже побоюються просування Сил оборони України на цьому напрямку. Їм вже давно припікає Запорізький напрямок, східний напрямок, тепер у них істерія на Херсонського напрямку", - зазначила речниця.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, вчора у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

В результаті обстрілу Херсону постраждали троє людей.

Також російські загарбники завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.