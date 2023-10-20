Россияне увеличили количество обстрелов в Херсонском направлении. Гуменюк объяснила причину

По ее словам, ночь на 20 октября в южном регионе прошла тревожно. Российские войска обстреливали населенные пункты управляемыми авиабомбами.

"Враг продолжает применять их достаточно массированно. Если за световой день россияне использовали 15 управляемых авиабомб, то ночью довели этот счет до 25, то есть 10 авиабомб еще было направлено. При этом концентрация, которую себе позволяет враг, очевидно, террористическая", - сказала Гуменюк.

Она рассказала, что днем россияне выпустили 10 КАБ по Бериславу и 4 КАБ ночью по населенному пункту Змиевка. По словам спикера, это говорит о том, что враг целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру и наносит удары по гражданскому населению.

Гуменюк выразила мнение, что интенсификация обстрелов на юге связана с опасением захватчиков продвижения Сил обороны Украины.

"Они оправдывают это той истерией, которую раскрутили в информационном пространстве, очень опасаются продвижения Сил обороны Украины на этом направлении. Им уже давно прижигает Запорожское направление, восточное направление, теперь у них истерия на Херсонском направлении", - отметила спикер.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, вчера в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

В результате обстрела Херсона пострадали три человека.

Также российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.