Війна в Україні

Росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом

Фото: росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни вночі збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах. Про катастрофу наразі збирають всю інформацію.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Апострофа".

"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - заявив Плетенчук.

Він також зазначив, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову, почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Удари по військових об'єктах у Криму

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 жовтня, у Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському горить нафтобаза.

За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Вона входить до компанії ТОВ "Кедр", що володіє найбільшою мережею АЗК у Криму, а також мережею складів і парком бензовозів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС.

Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.

Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.

