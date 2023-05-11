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Россияне заявляют об "обстреле" Курской области: якобы повреждена электроподстанция

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Курск, Четверг 11 мая 2023 08:23
Россияне заявляют об "обстреле" Курской области: якобы повреждена электроподстанция Фото: в Курской области заявили о новом "обстреле" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне 11 мая заявили о новом "обстреле" Курской области. Россия обвиняет в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Он утверждает, что якобы под обстрелы попала электроподстанция, поэтому частично исчез свет.

"Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение", - написал российский чиновник.

Напомним, ночью в Брянской и Белгородской областях РФ слышали взрывы. Губернаторы обоих регионов заявили об "атаке беспилотников".

Также ранее росСМИ заявили, что в Курской области якобы обнаружили дрон с надписью "Слава Украине".

Кроме того, недавно в Ростовской области России заявили, что обнаружили неизвестный "трехметровый дрон".

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