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РосЗМІ нафантазували нову "атаку дронів" у Курській області

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Курськ, Неділя 07 травня 2023 09:59
РосЗМІ нафантазували нову "атаку дронів" у Курській області Фото: РФ вигадала нову "атаку дронів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії знову заявляють, що знайшли невідомий дрон. РосЗМІ стверджують, що на безпілотнику був напис "Слава Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал BAZA.

За словами росіян, дрон виявили зранку 7 травня у Курській області, за 61 км від кордону з Україною. Біля місця інциденту нібито виставили охорону.

"На крилі у нього напис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше нема", - стверджують росЗМІ.

Нагадаємо, 3 травня в Росії заявили, що дрони намагалися "атакувати" Кремль. Москва звинуватила Україну.

Крім того, росЗМІ нещодавно заявили, що у Ростовській області нібито знайшли невідомий "триметровий дрон".

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Російська Федерація дрони атака дронів Курская область
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