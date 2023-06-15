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Росіяни заявили про збиття безпілотників в Криму

Фото: росіяни кажуть про збиття безпілотників в Криму (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У тимчасово окупованому Росією Криму ППО окупантів, нібито, збила 9 безпілотників, вночі 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова в Telegram.

Росіянин заявив, що вночі та вранці 15 червня, над Кримом було зафіксовано 9 БПЛА, сили протиповітряної оборони Російської Федераці, буцімто, збили 6 з них, а ще 3, нібито, були посаджені засобами РЕБ.

"Один безпілотник здетонував у Червоногвардійському районі, село Докучаєве", - заявив Аксьонов.

"Бавовна" в Криму

Останнім часом окупаційна влада Криму все частіше почала заявляти про роботу ППО та атаки дронів. На тимчасово окупованому півострові побільшали випадки вибухів чи стрілянин.

Зокрема, 13 червня, чули гучний вибух у Кіровському районі. А 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

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