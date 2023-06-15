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Россияне заявили о сбитии беспилотников в Крыму

Фото: россияне говорят о сбитии беспилотников в Крыму (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Россией Крыму ПВО окупантов, якобы, сбило 9 беспилотников, ночью 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова в Telegram.

Россиянин заявил, что ночью и утром 15 июня над Крымом было зафиксировано 9 БПЛА, силы противовоздушной обороны Российской Федерации, якобы, сбили 6 из них, а еще 3 якобы были посажены средствами РЭБ.

"Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево", - заявил Аксенов.

"Хлопки" в Крыму

В последнее время оккупационные власти Крыма все чаще начали заявлять о работе ПВО и атаках дронов. На временно оккупированном полуострове увеличились случаи взрывов или стрельбы.

В частности, 13 июня слышали громкий взрыв в Кировском районе. А 11 июня из - за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.

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