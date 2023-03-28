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Під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник біля залізниці

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Вівторок 28 березня 2023 17:12
Під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник біля залізниці Фото: під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник біля залізниці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії біля залізничної станції, яка з'єднує Москву й Калугу виявили уламки безпілотника. На крилах БПЛА було написано "Слава Україні".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського інтернет-видання Baza.

"Уламки безпілотника виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Уламки знайшов житель села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 метрів від залізниці", - пише видання.

Можливий розмах крил безпілотника становив два метри. Як відзначив чоловік, на них було написано українське національне гасло. Також БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.

Фото: під Москвою знайшли синьо-жовтий безпілотник біля залізниці (t.me/bazabazon)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух, внаслідок чого були пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Російські ЗМІ стверджують, що причиною вибуху міг бути безпілотник.

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