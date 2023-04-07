Россияне заявили о падении беспилотников в Подмосковье и Курской области

В РФ сегодня, 7 апреля, упал беспилотник в Подмосковье. Также россияне говорят об "убытии" БПЛА и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в селе Чудиново под Чеховом", - пишет Telegram-канал "112".

Между тем в сети сообщили, что в Подмосковье упал российский беспилотник якобы "во время испытаний".

"Упавший в Подмосковье беспилотник оказался учебным. БПЛА принадлежит российской компании "Супердрон", которая проводила обучение в районе села Чудиново. Беспилотник упал в 150 метрах от дачных домов", - пишет Telegram-канал Baza.

В то же время неспокойным выдался день для россиян и в Курской области. В сети сообщили, что там якобы "сбили украинский БПЛА "Аист-100", который пытался разведать информацию о позициях российской техники".

Фото: в Курской области россияне заявили о "сбитии украинского беспилотника" (breakingmash)

Напомним, недавно в российском Киреевске, находящемся в 200 км до Москвы, заявили о взрыве из-за беспилотника.

Также мы писали, что в России возле железнодорожной станции, соединяющей Москву и Калугу, обнаружили обломки беспилотника, на котором было написано "Слава Украине".

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