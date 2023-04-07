Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 7 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 40 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро зріс на 40 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 квітня становить 39,914 грн за євро (-0,1012 грн).

Нагадаємо, за даними НБУ, у березні ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України. На готівковому ринку за березень курс знизився на 3,4%.

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