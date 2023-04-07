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Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 7 квітня

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 12:26
Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 7 квітня Фото: курс долара виріс на 40 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 40 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро зріс на 40 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • покупка - 37,35 грн (37,00 - 6 квітня)
  • продаж – 37,95 грн (37,55 – 6 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (39,90 – 6 квітня),
  • продаж – 41,00 грн (40,60 – 6 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 6 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 6 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 квітня становить 39,914 грн за євро (-0,1012 грн).

Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 7 квітня

Нагадаємо, за даними НБУ, у березні ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України. На готівковому ринку за березень курс знизився на 3,4%.

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