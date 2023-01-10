Росіяни заявили про обстріл міста у Бєлгородській області: що відомо

У вівторок, 10 січня, увечері у місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) пролунали вибухи. Влада регіону скаржиться на обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора В'ячеслава Гладкова в Telegram .

Також російський губернатор додав, що інформація щодо руйнувань уточнюється і "всі оперативні служби вже знаходяться на місці".

Він розповів, що, за попередніми даними, "внаслідок обстрілу є двоє постраждалих - чоловік та жінка".

Нагадаємо, 8 січня в російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів.

Також ми писали, що кілька тижнів тому влада Бєлгородської області заявляла про обстріл села Старий Хутір.

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