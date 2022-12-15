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У російській Бєлгородській області заявили про "обстріл" села

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Бєлгородська область, Четвер 15 грудня 2022 12:42
У російській Бєлгородській області заявили про "обстріл" села Фото: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області вкотре скаржаться на "обстріли". Цього разу нібито під атаку потрапило село Старий Хутір, яке наразі частково знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора області В'ячеслава Гладкова.

"Під обстріл потрапило село Старий Хутір Валуйського міського округу. З мешканців ніхто не постраждав. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі, частину села знеструмлено. Аварійні бригади енергетиків виїхали на місце. Співробітники адміністрації продовжують подомовий обхід території", - написав Гладков.

Нагадаємо, не так давно Бєлгородська область повідомляла про нібито "приліт" у місті Яковлєво, тоді там спалахнула пожежа.

Додамо, після масованої "бавовни" у Бєлгородській області вирішили, що створять так звані батальйони самооборони у прикордонних районах.

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