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Россияне заявили об обстреле города в Белгородской области: что известно

Иллюстративное фото: россияне заявили об обстреле города в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 10 января, вечером в городе Шебекино (Белгородская область РФ) прозвучали взрывы. Власти региона жалуются на обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram.

Он рассказал, что, по предварительным данным, "в результате обстрела есть двое пострадавших - мужчина и женщина".

Также российский губернатор добавил, что информация по разрушениям уточняется и "все оперативные службы уже находятся на месте".

Напомним, 8 января в российском городе Шебекино (Белгородская область) прозвучал ряд взрывов.

Также мы писали, что несколько недель назад власти Белгородской области заявляли об обстреле села Старый Хутор.

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