Россияне заявили об обстреле города в Белгородской области: что известно

Во вторник, 10 января, вечером в городе Шебекино (Белгородская область РФ) прозвучали взрывы. Власти региона жалуются на обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram .

Он рассказал, что, по предварительным данным, "в результате обстрела есть двое пострадавших - мужчина и женщина".

Также российский губернатор добавил, что информация по разрушениям уточняется и "все оперативные службы уже находятся на месте".