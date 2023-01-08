ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російському Шебекіно пролунали вибухи

Новость на русском →
Шебекіне, Неділя 08 січня 2023 20:26
У російському Шебекіно пролунали вибухи Ілюстративне фото: у російському Шебекіно пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Білгородська область) пролунала низка вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Там публікують відео зі звуками вибухів, які чують жителі Шебекіно.

Місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.

Нагадаємо, 8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи. Вони були чути у кількох районах Білгородської області.

Також ми писали, що у суботу, 7 січня, у селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, почалася пожежа. У місцевих жителів зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація вибухи
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет