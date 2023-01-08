У російському Шебекіно пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у російському Шебекіно пролунали вибухи (Getty Images)
У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Білгородська область) пролунала низка вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Там публікують відео зі звуками вибухів, які чують жителі Шебекіно.
Місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.
Нагадаємо, 8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи. Вони були чути у кількох районах Білгородської області.
Також ми писали, що у суботу, 7 січня, у селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, почалася пожежа. У місцевих жителів зникло світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.