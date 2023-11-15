Росіяни заявили про другу за тиждень атаку на Тамбовський пороховий завод

Як пишуть росіяни, атака нібито сталася близько 7:00 14 вересня. За їх словами, невідомий дрон впав на територію Тамбовського порохового заводу у Котовську.

"Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити", - йдеться у повідомленні.

Фото: на Тамбовському пороховому заводі лунали вибухи (t.me/bazabazon)

Що відомо про завод

Варто зазначити, що від кордону Тамбовської області до України понад 700 кілометрів.

Тамбовський пороховий завод - один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Російські ЗМІ пишуть, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу російської державної корпорації "Ростех".

Не перший випадок

У ніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Російські ЗМІ повідомляли, що площа пожежі становила близько 300 квадратних метрів, її гасили не менше півтори години.

Джерела РБК-Україна заявляють, що за цією операцією стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. Проте у ГУР заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до вибухів.