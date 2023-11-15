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Россияне заявили о второй за неделю атаке на Тамбовский пороховой завод

Фото: на Тамбовском пороховом заводе гремели взрывы (telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что Тамбовский пороховой завод якобы атаковали дроны. Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

Как пишут россияне, атака якобы произошла около 7:00 14 сентября. По их словам, неизвестный дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске.

"В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить", - говорится в сообщении.

 

Фото: на Тамбовском пороховом заводе раздавались взрывы (t.me/bazabazon)

Что известно о заводе

Стоить отметить, что от границы Тамбовской области до Украины более 700 километров.

Тамбовский пороховый завод - один из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Российские СМИ пишут, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие нарастило производство на 34%. С января 2023 года завод входит в состав российской государственной корпорации "Ростех".

Не первый случай

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области прозвучали взрывы. После этого там разгорелся пожар. Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, ее тушили не менее полутора часов.

Источники РБК-Украина заявляют, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны. Однако в ГУР заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к взрывам.

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