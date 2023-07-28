Росіяни заявили про диверсію на НПЗ у Самарі

Як пише депутат, на території заводу нібито сталась деверсія.

"На території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі сьогодні стався вибух. За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих - немає", - пише Хінштейн.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Варто додати, що тим часом у російських окупантів також горить нафтобаза в тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області.