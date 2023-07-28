Россияне заявили о диверсии на НПЗ в Самаре

Как пишет депутат, на территории завода якобы произошла диверсия.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших - нет", - пишет Хинштейн.

На данный момент другие подробности не раскрываются.

Стоит добавить, что в это время у российских оккупантов также горит нефтебаза во временно захваченном Шахтерске Донецкой области.