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В окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза росіян (відео)

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П'ятниця 28 липня 2023 05:56
В окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза росіян (відео) Фото: в окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза росіян. Повідомляється, що причиною пожежі став ракетний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

В окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза росіян (відео)

Окупаційна "влада" Шахтарська заявила, що на місці події працюють служби оперативного реагування. За їхніми даними, внаслідок вибуху та пожежі нібито ніхто не постраждав.

Ситуація в окупованій частині Донецької області

Останнім часом на окупованій частині регіону почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" за скупченнями росіян або їх складами боєприпасів та техніки.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Крім того, 4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці повідомляли про потужні вибухи. Після ефективного вогневого впливу своє існування припинив черговий склад росіян у Макіївці.

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