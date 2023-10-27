РФ заявила про "атаку" на Курську АЕС: нібито вибухнуло біля складу ядерних відходів

Росіяни стверджують, що Курську АЕС нібито намагалися атакувати дрони. За їх словами, один з безпілотників вибухнув біля складу ядерних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

РосЗМІ стверджують, що інцидент стався ввечері 26 жовтня у місті Курчатов, де розташована Курська АЕС. Один дрон нібито був виявлений біля КПП адміністративного корпусу АЕС о 20:20.

"Апарат був забезпечений невідомим вибуховим пристроєм, який не здетонував, його було вилучено фахівцями для подальшого знищення", - йдеться у повідомленні.

За словами росіян, другий безпілотник о 21:30 нейтралізували засобами ППО, він нібито сів на території станції. Третій дрон, як пишуть росЗМІ, о 23:40 впав біля складу ядерних відходів і вибухнув. Через це нібито був пошкоджений фасад будівлі, але ніхто не постраждав. Росіяни звинуватили в так званій "атаці" Україну.

Нагадаємо, цієї ночі Міноборони РФ заявило, що російські військові "перехопили" дрон у Курській області.

Не перший випадок

Варто зазначити, що Курська АЕС знаходиться майже за 110 кілометрів від кордону з Україною.

Російські ЗМІ вже не перший раз заявляють про "атаки" на Курську АЕС, звинувачуючи Україну. Так, зокрема, у квітні 2023 року пропагандисти заявили, що у місті Курчатов лунали вибухи. Росіяни стверджували, що дрони нібито намагалися атакувати АЕС, але їх "нейтралізували".