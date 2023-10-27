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РФ заявила об "атаке" на Курскую АЭС: якобы взорвалось возле склада ядерных отходов

Курчатов, Пятница 27 октября 2023 08:32
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РФ заявила об "атаке" на Курскую АЭС: якобы взорвалось возле склада ядерных отходов Фото: россияне заявили об "атаке" на Курске АЭС (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне утверждают, что Курскую АЭС якобы пытались атаковать дроны. По их словам, один из беспилотников взорвался у склада ядерных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

РосСМИ утверждают, что инцидент произошел вечером 26 октября в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС. Один дрон якобы был обнаружен возле КПП административного корпуса АЭС в 20:20.

"Аппарат был снабжен неизвестным взрывным устройством, которое не сдетонировало, он был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения", - говорится в сообщении.

По словам россиян, второй беспилотник в 21:30 нейтрализовали средствами ПВО, он якобы сел на территории станции. Третий дрон, как пишут росСМИ, в 23:40 упал возле склада ядерных отходов и взорвался. Поэтому якобы был поврежден фасад здания, но никто не пострадал. Россияне обвинили в так называемой "атаке" Украину.

Напомним, этой ночью Минобороны РФ заявило, что российские военные "перехватили" дрон в Курской области.

Не первый случай

Стоит отметить, что Курская АЭС находится почти в 110 километрах от границы с Украиной.

Российские СМИ уже не первый раз заявляют об "атаках" на Курскую АЭС, обвиняя Украину. Так, в частности, в апреле 2023 года пропагандисты заявили, что в городе Курчатов раздавались взрывы. Россияне утверждали, что дроны якобы пытались атаковать АЭС, но их "нейтрализовали".

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