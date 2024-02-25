UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали"

Фото: росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни заявили про "збиті" безпілотники вночі 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РІА Новини.

За повідомленнями Міноборони РФ, дрони летіли Над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

"Кошти ППО перехопили та знищили 2 дрони над Бєлгородською областю та 4 - над акваторією Чорного моря", - повідомили в Міноборони.

В атаці, за словами Міністерства, брали участь нібито українські дрони.

Атака дронів по Росії

Раніше ми писали, що дрон атакував Липецький меткомбінат. На території виробництва виникла пожежа.

До речі, у ніч на 24 лютого росіяни нібито збивали дрони у двох областях.

Днем раніше, дрони атакували Курську область. Росіяни заявили нібито про збитки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБєлгородська область