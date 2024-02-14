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Росіяни заявили про атаку безпілотників: названо кількість

Фото: росіяни заявили про атаку безпілотників (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російське Міноборони заявило про атаку "українських" безпілотників. У деяких регіонах працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал РИА Новости та сторінку губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкого у соціальній мережі VK.

За словами джерела в Міноборони РФ, всього над територією Росії нібито перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.

"Дев'ять безпілотників перехоплено та знищено вночі: двох над Білгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем, повідомили в МО РФ", - написали російські ЗМІ.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО та одну поранену жінку.

"Вночі у Білгороді, Білгородському районі та Валуйському окрузі оголошувалась ракетна небезпека. Спрацювала наша система ППО. На жаль, одна жінка у Валуйському окрузі отримала поранення і була доставлена до обласної лікарні. Зараз їй надається вся необхідна медична допомога", - написав Гладков.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв на ситуацію не відреагував.

Атака безпілотників на території Росії

Раніше ми писали, що в Росії заявили про масовану атаку дронів уночі 30 січня. Тоді їм нібито вдалося збити 21 дрон.

До речі, 21 січня в районі нафтового термінала в Усть-Лузі Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 людей.

Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію було проведено СБУ.

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