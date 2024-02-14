Россияне заявили об атаке беспилотников: названо количество

По словам источника в Минобороны РФ, всего над территорией России якобы перехвачены и уничтожены девять "украинских" беспилотников.

"Девять беспилотников перехвачены и уничтожены ночью: два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем, сообщили в МО РФ", - написали российские СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об якобы работе ПВО и одной раненой женщине.

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на ситуацию не отреагировал.

Атака беспилотников по территории России

Ранее мы писали, что в России заявили об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда им якобы удалось сбить 21 дрон.

К слову, 21 января в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.