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Россияне заявили об атаке беспилотников: названо количество

Фото: россияне заявили об атаке беспилотников (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российское Минобороны заявило об атаке "украинских" беспилотников. В некоторых регионах работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости и страницу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкого в социальной сети VK.

По словам источника в Минобороны РФ, всего над территорией России якобы перехвачены и уничтожены девять "украинских" беспилотников.

"Девять беспилотников перехвачены и уничтожены ночью: два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем, сообщили в МО РФ", - написали российские СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об якобы работе ПВО и одной раненой женщине.

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на ситуацию не отреагировал.

Атака беспилотников по территории России

Ранее мы писали, что в России заявили об массированной атаке дронов ночью 30 января. Тогда им якобы удалось сбить 21 дрон.

К слову, 21 января в районе нефтяного терминала в Усть-Луге Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

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