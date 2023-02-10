Россияне с завтрашнего дня выключат мобильный интернет на оккупированном Донбассе

С 11 февраля военные РФ отключают мобильный интернет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"Мобильные операторы "Феникс" и "МКС" с 11 февраля выключают мобильный интернет пользователям", - заявили в штабе.

По словам генштаба, россияне отключают мобильные сети с целью ограничения доступа к информации граждан Украины.

Напомним, недавно мы сообщали, что российские оккупанты решили полностью отключить мобильный интернет на захваченной территории Луганской области.

Кроме того, в ближайшее время россияне могут на неопределенное время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе.

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