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Росіяни завезли до окупованого Мелітополя дагестанських вчителів, - ЦНС

Фото: російські військові в окупованому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України намагаються русифікувати українських дітей, для чого звозять своїх педагогів. Щоб покрити дефіцит кадрів, займатись пропагандою у школах Мелітополя відправляють вчителів із Дагестану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Оскільки більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати із загарбниками, росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

"Цього разу до Мелітополя відвезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою в окупаційних школах", - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі інформують, що паралельно інтервенти проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" та не записали до російських осередків пропаганди. Окупанти загрожують їм позбавленням батьківських прав, щоби змусити віддати дитину.

Центр національного спротиву закликає жителів тимчасово окупованої території покинути регіон до моменту його звільнення українськими військовими.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Криму змушують вчителів "скидатися" на російську армію.

Також перед цим у Центрі національного спротиву інформували, що на південь України російські загарбники звозять ОМОН із Дагестану та планують провести "мобілізацію" на окупованих територіях.

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МелітопольДагестанвчительВійна Росії проти України