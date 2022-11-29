Росія звозить ОМОН із Дагестану на південь України: планує "мобілізацію"

З Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидаються силовики з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників. Таку "мобілізацію" Кремль планує провести у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Для цього на лівий берег Херсонської області, який тимчасово перебуває під контролем інтервентів, прибули підрозділи ОМОН з Дагестану (РФ). Разом із російськими силовиками також туди відправили і "працівників військових комісаріатів" угруповань "Л/ДНР".

Відомо, що вони розташувалися у селі Красне у Каховському районі Херсонської області.

"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога", - йдеться у публікації.

У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити захоплений РФ регіон на півдні України та "не ставати ресурсом для ворога".