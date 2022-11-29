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Росія звозить ОМОН із Дагестану на південь України: планує "мобілізацію"

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Вівторок 29 листопада 2022 02:50
Росія звозить ОМОН із Дагестану на південь України: планує "мобілізацію" Фото: російські окупанти хочуть провести "мобілізацію" на півдні України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

З Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидаються силовики з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників. Таку "мобілізацію" Кремль планує провести у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Для цього на лівий берег Херсонської області, який тимчасово перебуває під контролем інтервентів, прибули підрозділи ОМОН з Дагестану (РФ). Разом із російськими силовиками також туди відправили і "працівників військових комісаріатів" угруповань "Л/ДНР".

Відомо, що вони розташувалися у селі Красне у Каховському районі Херсонської області.

"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами РФ. Проте не виключно, що під “мобілізацію” потраплять всі чоловіки, а не лише власники паспортів ворога", - йдеться у публікації.

У Центрі національного спротиву закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити захоплений РФ регіон на півдні України та "не ставати ресурсом для ворога".

Нагадаємо, раніше про плани загарбників провести повномасштабну "мобілізацію" чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.

Додамо, перед цим аналітики ISW зазначали, що на Росію чекає чергова хвиля мобілізації, і це погіршить загальну якість російських військ, які перекидаються на фронт в Україну.

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Херсонська область ОМОН Війна Росії проти України
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